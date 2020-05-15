Медведева и Загитова вошли в состав сборной России на следующий сезон

Состав был утвержден исполкомом организации, заседание которого прошло в формате видеоконференции.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Александр Самарин.
Женщины: Алина Загитова, Евгения Медведева, Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева.
Пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов, Алина Пепелева — Роман Плешков, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.
Танцы на льду: Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Анабель Морозов — Андрей Багин, Виктория Синицына — Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Александра Степанова — Иван Букин, Софья Шевченко — Игорь Еременко. 0