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    Медведева и Загитова вошли в состав сборной России на следующий сезон

    Прочие Фигурное катание
    Стал известен основной состав сборной России по фигурному катанию на сезон 2020/21, сообщает «Российская газета».

    Алина Загитова
    Алина Загитова

    Состав был утвержден исполкомом организации, заседание которого прошло в формате видеоконференции.

    Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Александр Самарин.

    Женщины: Алина Загитова, Евгения Медведева, Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева.

    Пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов, Алина Пепелева — Роман Плешков, Евгения Тарасова — Владимир Морозов.

    Танцы на льду: Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Анабель Морозов — Андрей Багин, Виктория Синицына — Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Александра Степанова — Иван Букин, Софья Шевченко — Игорь Еременко. 0

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