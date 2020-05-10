Гейтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249

победилв главном бое вечера на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США).

Первые два раунда прошли в стойке. Оба бойца отметились рядом точных атак. В конце второй пятиминутки Гейтжи потерял равновесие после удара Фергюсона и едва не оказался на канвасе.

Третий раунд полностью остался за Гейтжи, в то время как у Фергюсона открылась сечка и образовалась гематома. В четвёртом раунде Джастин продолжил владеть инициативой.

В пятом раунде Фергюсон не смог переломить ситуацию и пропустил еще множество тяжелых ударов. В конце раунда секунданты Тони остановил бой.

Таким образом, Гейтжи стал обладателем временного титула в легком весе, а также получил право сразиться с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. 0