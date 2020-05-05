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    Российская керлингистка рассказала, почему уехала в Италию во время вспышки коронавируса

    Прочие Коронавирус в спорте Кёрлинг
    Двукратная чемпионка Европы, керлингистка Екатерина Галкина рассказала о жизни в Италии в период пандемии коронавируса.

    Екатерина Галкина
    Екатерина Галкина

    «В Италии я нахожусь уже примерно полтора месяца. Офис Федерации керлинга России, в которой я работаю, находится в здании ОКР на Лужнецкой набережной, и примерно 16-17 марта стало понятно, что в ближайшее время туда мы не попадем.

    Нас перевели на удаленный режим, и я решила — наверное, это затянется на определенное время, а работать из дома в Москве или в Риме особой разницы нет. Поэтому я взяла ноутбук, все необходимое, и улетела к супругу.

    Сама я не боялась, но за меня очень переживали родители. А на работе вообще в шутку окрестили "женой декабриста". Но, думаю, многие на моем месте поступили бы так же.

    Италия действительно одной из первых в Европе столкнулась с ростом числа заболевших и распространением вируса. Да еще и был негативный новостной фон. Но когда близкие тебе люди оказались на передовой, опасность — последнее, о чем думаешь.

    К тому же мой муж почти с начала марта находился дома на самоизоляции, потому что он работает в ресторанном бизнесе. А эта сфера сильно зависит от туристов и пострадала одной из первых.

    И мне очень хотелось поддержать супруга, который находился дома в одиночестве. Да, возможно, первую неделю это даже в плюс — никто не беспокоит, можно заниматься чем хочешь.

    Но в какой-то момент появляется желание оказаться с кем-то рядом, пообщаться. Человек же существо социальное», — приводит слова Галкиной Team Russia. 0

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