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    Губерниев: Нам предстоит продлить самоизоляцию до начала июня

    Прочие Коронавирус в спорте
    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что режим самоизоляции из-за коронавируса будет продлен до начала лета.

    Дмитрий Губерниев
    Дмитрий Губерниев

    «Лично мое мнение — нам ее предстоит продлить где-то примерно до начала июня. Не я, конечно, решаю, но ситуация, как мне видится, очень тревожная.

    Единственное — должна быть поддержка людей. Какие-то меры, поддержка врачей, чтобы людям все-таки было что есть в прямом смысле этого слова.

    И это серьезная ситуация, чудовищная! Нам обязательно нужно ее побороть, преодолеть. Давайте будем просто беречь друг друга.

    Вот буквально вчера в одну из больниц Москвы госпитализировали восьмилетнего ребенка моих хороших друзей, у которого двухсторонняя пневмония коронавирусного типа. Дети болеют, и болеют тоже тяжело.

    И для того, чтобы всего этого избежать, по возможности, конечно, нужно самоизолироваться. Избегать скоплений людей. Соблюдать социальные дистанции. Только тогда мы все преодолеем.

    А Олимпиады подождут. И чемпионаты мира. И этапы Кубка мира. А спортсмены, они, конечно, находятся в привилегированном положении: у них есть зарплата.

    Единственное, мне кажется, в эти дни они в первый раз в своей жизни вынуждены покупать еду сами. Обычно их кормят», — сказал Губерниев «Р-Спорт». 0

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