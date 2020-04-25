Губерниев: Нам предстоит продлить самоизоляцию до начала июня

Комментатор «Матч ТВ»считает, что режим самоизоляции из-за коронавируса будет продлен до начала лета.

«Лично мое мнение — нам ее предстоит продлить где-то примерно до начала июня. Не я, конечно, решаю, но ситуация, как мне видится, очень тревожная.

Единственное — должна быть поддержка людей. Какие-то меры, поддержка врачей, чтобы людям все-таки было что есть в прямом смысле этого слова.

И это серьезная ситуация, чудовищная! Нам обязательно нужно ее побороть, преодолеть. Давайте будем просто беречь друг друга.

Вот буквально вчера в одну из больниц Москвы госпитализировали восьмилетнего ребенка моих хороших друзей, у которого двухсторонняя пневмония коронавирусного типа. Дети болеют, и болеют тоже тяжело.

И для того, чтобы всего этого избежать, по возможности, конечно, нужно самоизолироваться. Избегать скоплений людей. Соблюдать социальные дистанции. Только тогда мы все преодолеем.

А Олимпиады подождут. И чемпионаты мира. И этапы Кубка мира. А спортсмены, они, конечно, находятся в привилегированном положении: у них есть зарплата.

Единственное, мне кажется, в эти дни они в первый раз в своей жизни вынуждены покупать еду сами. Обычно их кормят», — сказал Губерниев «Р-Спорт». 0