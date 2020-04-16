Трусова: Не буду сильно переживать по поводу отмены чемпионата мира

Российская фигуристкасчитает, что отмена чемпионата мира 2020 года — это повод сосредоточиться на подготовке к следующему сезону.

В четверг, 16 апреля, Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об окончательной отмене чемпионата мира в Монреале.

«Сейчас сложно рассуждать о правильности такого решения. Пока главное — победить в борьбе с вирусом, вернуться к нормальному образу жизни.

В принципе, я за привычное расписание сезона и не думаю, что следующей осенью буду сильно переживать по поводу чемпионата мира прошлого сезона. Новый сезон, новые цели, новый чемпионат мира», — сказала Трусова ТАСС.

Чемпионат мира должен был пройти в канадском Монреале с 16 по 22 марта, но из-за пандемии коронавируса сначала был отложен, а теперь — окончательно отменен. 0