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    Трусова: Не буду сильно переживать по поводу отмены чемпионата мира

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    Российская фигуристка Александра Трусова считает, что отмена чемпионата мира 2020 года — это повод сосредоточиться на подготовке к следующему сезону.

    Александра Трусова
    Александра Трусова

    В четверг, 16 апреля, Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об окончательной отмене чемпионата мира в Монреале.

    «Сейчас сложно рассуждать о правильности такого решения. Пока главное — победить в борьбе с вирусом, вернуться к нормальному образу жизни.

    В принципе, я за привычное расписание сезона и не думаю, что следующей осенью буду сильно переживать по поводу чемпионата мира прошлого сезона. Новый сезон, новые цели, новый чемпионат мира», — сказала Трусова ТАСС.

    Чемпионат мира должен был пройти в канадском Монреале с 16 по 22 марта, но из-за пандемии коронавируса сначала был отложен, а теперь — окончательно отменен. 0

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