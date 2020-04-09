Пилоты команды Формулы-1 сократили себе зарплату

Руководительрассказал, что пилотыдобровольно предложили сократить себе зарплату из-за экономических проблем команды в связи с пандемией коронавируса.

«Мы не сможем запустить производственные мощности в течение трех месяцев, пока у нас не будет дохода. У крупных автопроизводителей ситуация проще. Наши пилоты, Кевин Магнуссен и Ромен Грожан сами предложили свою помощь, сказали: "Если от нас что-то понадобится, то дайте знать". Речь о сокращении их зарплат. Гонщики прекрасно понимают ситуацию, в которой мы оказались. Подробностей для вас у меня нет, но я рад, что пилоты сами заговорили об этом», — отметил Штайнер в комментарии GrandPX.news.

Напомним, Формула-1 перенесла уже первые девять этапов нового сезона. 0