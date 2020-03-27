Врач Сотниковой рассказал подробности сложной операции фигуристки

Врач российской фигуристкиДмитрий Дзукаев рассказал об операции на позвоночнике, которую пришлось перенести олимпийской чемпионке.

Он подчеркнул, что фигуристка продолжала выступать в шоу, несмотря на боли.

«Я сразу предложил Аделине прооперироваться. В ответ услышал: "Я участвую в ледовом спектакле, у меня одна из главных ролей. Вот-вот премьера. Если соглашусь на операцию, спектакль придется отменить. Подведу людей..."

Чтобы не прерывать репетиции и выступления, мы каждый день ставили Аделине капельницы, вводили обезболивающие, которых хватало на пару часов, — и она возвращалась на лед. В таком режиме провела два месяца.

В начале февраля, когда Аделина наконец освободилась, ее прооперировали. Удалили две грыжи, диски между позвонками заменили имплантами и скрепили титановой пластиной. Сейчас наша чемпионка чувствует себя хорошо, проходит реабилитацию.

Правда, ситуация осложняется тем, что у Аделины есть еще одна грыжа. Небольшая, между 3-м и 4-м позвонками. Образно говоря, первые две грыжи — главари банды. А третья — их маленький сообщник, который пока затаился. Надеюсь, здесь удастся обойтись без хирургического вмешательства и за счет специального комплекса упражнений, разработанных в процессе реабилитации, проблема будет решена», — приводит слова Дзукаева «Спорт-Экспресс». 0