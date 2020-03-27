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    Врач Сотниковой рассказал подробности сложной операции фигуристки

    Прочие Вокруг спорта Фигурное катание
    Врач российской фигуристки Аделины Сотниковой Дмитрий Дзукаев рассказал об операции на позвоночнике, которую пришлось перенести олимпийской чемпионке.

    Аделины Сотниковой
    Аделины Сотниковой

    Он подчеркнул, что фигуристка продолжала выступать в шоу, несмотря на боли.

    «Я сразу предложил Аделине прооперироваться. В ответ услышал: "Я участвую в ледовом спектакле, у меня одна из главных ролей. Вот-вот премьера. Если соглашусь на операцию, спектакль придется отменить. Подведу людей..."

    Чтобы не прерывать репетиции и выступления, мы каждый день ставили Аделине капельницы, вводили обезболивающие, которых хватало на пару часов, — и она возвращалась на лед. В таком режиме провела два месяца.

    В начале февраля, когда Аделина наконец освободилась, ее прооперировали. Удалили две грыжи, диски между позвонками заменили имплантами и скрепили титановой пластиной. Сейчас наша чемпионка чувствует себя хорошо, проходит реабилитацию.

    Правда, ситуация осложняется тем, что у Аделины есть еще одна грыжа. Небольшая, между 3-м и 4-м позвонками. Образно говоря, первые две грыжи — главари банды. А третья — их маленький сообщник, который пока затаился. Надеюсь, здесь удастся обойтись без хирургического вмешательства и за счет специального комплекса упражнений, разработанных в процессе реабилитации, проблема будет решена», — приводит слова Дзукаева «Спорт-Экспресс». 0

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