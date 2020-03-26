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    Нгапет: Оставайтесь дома, это самый простой способ выиграть эту войну

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    Французский волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет, вылечившийся от коронавируса, призвал всех оставаться дома, чтобы прекратить распространение вируса.

    Эрвин Нгапет
    Эрвин Нгапет

    17 марта стало известно о первом случае коронавируса в Казани. После прилета из Франции Нгапет находился на самоизоляции и не выходил на улицу, затем был госпитализирован в Республиканскую инфекционную клиническую больницу Казани.

    «Настало время вернуться домой после 15 дней карантина в республиканской инфекционной больнице имени Агафонова в Казани.

    От всего сердца благодарю весь медицинский персонал: медсестер, докторов, уборщиц, поваров и всех, кого забыл упомянуть.

    Спасибо моему клубу за всю ту поддержку, что я получил в эти 15 дней, чтобы я в лучших условиях провел это сложное время в моей жизни.

    Вместе мы победим этот вирус. Борьба продолжается. Оставайтесь дома, это самый простой способ выиграть эту войну», — написал Нгапе в инстаграме.

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