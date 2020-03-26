ISU отменил последний турнир сезона в фигурном катании

Причина — пандемия коронавируса. До этого сайт ISU сообщал о переносе мероприятия, все оставшиеся в апреле — мае турниры были отменены.
«Чемпионат Океании официально отменен. 14 марта правительство Новой Зеландии объявило о необходимости прохождения 14-дневного карантина всех прибывших в страну, на следующий день об этом объявили власти Австралии.
Цель — ограничить распространение пандемии COVID-19 в наших странах. Хотя соревнование запланировано через пять недель, мы не ожидаем послаблений этих требований.
Кроме того, многие международные полеты в Австралию и Новую Зеландию отменены, границы закрыты», — рассказали «Спорт-Экспрессу» в новозеландской федерации фигурного катания.
Ранее известный агент Ари Закарян рассказал, что чемпионат мира по фигурному катанию можно было бы провести в августе. 0