ISU отменил последний турнир сезона в фигурном катании

Официально отменен последний турнир в календаре ISU этого сезона — чемпионат Океании, который должен был пройти в новозеландском Окленде 6-8 мая.

Причина — пандемия коронавируса. До этого сайт ISU сообщал о переносе мероприятия, все оставшиеся в апреле — мае турниры были отменены.

«Чемпионат Океании официально отменен. 14 марта правительство Новой Зеландии объявило о необходимости прохождения 14-дневного карантина всех прибывших в страну, на следующий день об этом объявили власти Австралии.

Цель — ограничить распространение пандемии COVID-19 в наших странах. Хотя соревнование запланировано через пять недель, мы не ожидаем послаблений этих требований.

Кроме того, многие международные полеты в Австралию и Новую Зеландию отменены, границы закрыты», — рассказали «Спорт-Экспрессу» в новозеландской федерации фигурного катания.

Ранее известный агент Ари Закарян рассказал, что чемпионат мира по фигурному катанию можно было бы провести в августе. 0