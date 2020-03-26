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    ISU отменил последний турнир сезона в фигурном катании

    Прочие Фигурное катаниеКоронавирус в спорте
    Официально отменен последний турнир в календаре ISU этого сезона — чемпионат Океании, который должен был пройти в новозеландском Окленде 6-8 мая.

    Фигурное катание
    Фигурное катание

    Причина — пандемия коронавируса. До этого сайт ISU сообщал о переносе мероприятия, все оставшиеся в апреле — мае турниры были отменены.

    «Чемпионат Океании официально отменен. 14 марта правительство Новой Зеландии объявило о необходимости прохождения 14-дневного карантина всех прибывших в страну, на следующий день об этом объявили власти Австралии.

    Цель — ограничить распространение пандемии COVID-19 в наших странах. Хотя соревнование запланировано через пять недель, мы не ожидаем послаблений этих требований.

    Кроме того, многие международные полеты в Австралию и Новую Зеландию отменены, границы закрыты», — рассказали «Спорт-Экспрессу» в новозеландской федерации фигурного катания.

    Ранее известный агент Ари Закарян рассказал, что чемпионат мира по фигурному катанию можно было бы провести в августе. 0

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