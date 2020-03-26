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    Финальная стадия чемпионата России по гандболу может пройти летом

    Прочие Гандбол
    Федерация гандбола России выступила с официальным заявлением касательно сложившейся из-за пандемии коронавируса ситуации.

    Лого ФГР
    Лого ФГР

    В частности, ФГР рекомендовала исполкому рассмотреть возможность проведения финальной стадии чемпионата России сезона-2019/20 летом

    Скорость распространения коронавируса, несмотря на все усилия, не идет на спад, поэтому мы считаем, что ограничительные меры будут носить как минимум среднесрочный характер. В связи с этим президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рекомендует исполкому ФГР рассмотреть возможность проведения финальной стадии чемпионата России сезона-2019/20 в летний период с учетом проекта календаря европейских соревнований, представленного Европейской федерации гандбола.

    Клубам, школам, секциям — в соответствии с рекомендациями федеральных и региональных властей приостановить тренировки в залах и на открытом воздухе и отправить игроков и тренерский состав в отпуск до особого распоряжения.

    Иностранным специалистам и игрокам — в кратчайшие сроки, желательно уже сегодня, покинуть Россию и присоединиться к своим семьям, чтобы избежать риска блокирования в стране вдали от родных на период действия ограничительных мер.

    Тренерским штабам клубов — разработать график индивидуальных тренировок игроков, а игрокам — придерживаться этого графика для сохранения спортивной формы«, — говорится в заявлении. 0

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