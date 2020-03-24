Мамедов: Если у Даниленко подтвердится коронавирус, отменим сбор фехтовальщиков

Ранее саблист Даниленко сообщил, что во время нахождения на карантине у него появились симптомы коронавируса — температура и сухой кашель. Те же симптомы на следующей день проявились и у шпажистки Мартынюк.
Оба спортсмена в начале марта находились на этапах гран-при по фехтованию в Европе. В Будапеште, где выступала Мартынюк, позже были выявлены шесть случаев коронавируса у спортсменов из Китая и Кореи.
«Если подтвердится этот диагноз у наших спортсменов, значит, я буду вынужден закрыть планируемые сборы национальной команды в Сочи, которые должны начаться с 28 марта.
Как я узнал от доктора — и у Даниленко, и у Мартынюк есть температура и сухой кашель. Хотелось бы верить, что это никак не связано с этим заболеванием. Но мы должны быть уверены на 100%.
А если неутешительный диагноз подтвердится, можете себе представить, какое количество людей необходимо будет проверить», — сказал Мамедов РИА Новости.
Мамедов ранее сообщал, что Федерация фехтования России обратилась с просьбами протестировать на коронавирус российских шпажистов, которые участвовали в этапе Гран-при в Будапеште.
«Мы сейчас можем только сожалеть, что у нас совершенно нет практики тестирования людей без симптоматики.
До всего этого мы получали письмо от FIE (Международной федерации фехтования), где было рекомендовано пройти 2 недели карантина и (получить) информацию о сданных анализах на коронавирус», — отметил собеседник агентства. 0