Мамедов: Если у Даниленко подтвердится коронавирус, отменим сбор фехтовальщиков

Главный тренер сборной России по фехтованиюзавил, что сбор национальной команды в Сочи придется отменить в случае подтверждения коронавирусной инфекции у российских фехтовальщиков Дмитрия Даниленко и Дарьи Мартынюк.

Ранее саблист Даниленко сообщил, что во время нахождения на карантине у него появились симптомы коронавируса — температура и сухой кашель. Те же симптомы на следующей день проявились и у шпажистки Мартынюк.

Оба спортсмена в начале марта находились на этапах гран-при по фехтованию в Европе. В Будапеште, где выступала Мартынюк, позже были выявлены шесть случаев коронавируса у спортсменов из Китая и Кореи.

«Если подтвердится этот диагноз у наших спортсменов, значит, я буду вынужден закрыть планируемые сборы национальной команды в Сочи, которые должны начаться с 28 марта.

Как я узнал от доктора — и у Даниленко, и у Мартынюк есть температура и сухой кашель. Хотелось бы верить, что это никак не связано с этим заболеванием. Но мы должны быть уверены на 100%.

А если неутешительный диагноз подтвердится, можете себе представить, какое количество людей необходимо будет проверить», — сказал Мамедов РИА Новости.

Мамедов ранее сообщал, что Федерация фехтования России обратилась с просьбами протестировать на коронавирус российских шпажистов, которые участвовали в этапе Гран-при в Будапеште.

«Мы сейчас можем только сожалеть, что у нас совершенно нет практики тестирования людей без симптоматики.

До всего этого мы получали письмо от FIE (Международной федерации фехтования), где было рекомендовано пройти 2 недели карантина и (получить) информацию о сданных анализах на коронавирус», — отметил собеседник агентства. 0