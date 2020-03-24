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    Мамедов: Если у Даниленко подтвердится коронавирус, отменим сбор фехтовальщиков

    Прочие ФехтованиеКоронавирус в спорте
    Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов завил, что сбор национальной команды в Сочи придется отменить в случае подтверждения коронавирусной инфекции у российских фехтовальщиков Дмитрия Даниленко и Дарьи Мартынюк.

    Российские фехтовальщики
    Российские фехтовальщики

    Ранее саблист Даниленко сообщил, что во время нахождения на карантине у него появились симптомы коронавируса — температура и сухой кашель. Те же симптомы на следующей день проявились и у шпажистки Мартынюк.

    Оба спортсмена в начале марта находились на этапах гран-при по фехтованию в Европе. В Будапеште, где выступала Мартынюк, позже были выявлены шесть случаев коронавируса у спортсменов из Китая и Кореи.

    «Если подтвердится этот диагноз у наших спортсменов, значит, я буду вынужден закрыть планируемые сборы национальной команды в Сочи, которые должны начаться с 28 марта.

    Как я узнал от доктора — и у Даниленко, и у Мартынюк есть температура и сухой кашель. Хотелось бы верить, что это никак не связано с этим заболеванием. Но мы должны быть уверены на 100%.

    А если неутешительный диагноз подтвердится, можете себе представить, какое количество людей необходимо будет проверить», — сказал Мамедов РИА Новости.

    Мамедов ранее сообщал, что Федерация фехтования России обратилась с просьбами протестировать на коронавирус российских шпажистов, которые участвовали в этапе Гран-при в Будапеште.

    «Мы сейчас можем только сожалеть, что у нас совершенно нет практики тестирования людей без симптоматики.

    До всего этого мы получали письмо от FIE (Международной федерации фехтования), где было рекомендовано пройти 2 недели карантина и (получить) информацию о сданных анализах на коронавирус», — отметил собеседник агентства. 0

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