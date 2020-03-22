Двойка Сергеевой и Мамедовой победила на ЧР по бобслею

Надежда Сергеева и Елена Мамедова
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По итогам двух заездов Сергеева и Мамедова, выигравшие в этом сезоне чемпионат Европы, заняли первое место с результатом 1 минута 55,32 секунды.
Серебро завоевали Полина Назарук и Анна Парфенова (1.55,43), бронзу — Алена Осипенко и Юлия Шокшуева (1.55,64).
У мужчин стали победителями Алексей Стульнев и Илья Малых. По итогам двух заездов экипаж Стульнева финишировал с результатом 1 минута 52,27 секунды.
Серебряные медали выиграли Ростислав Гайтюкевич и Кирилл Антюх (1.52,42). Третье место заняли Максим Андрианов и Роман Кошелев (1.52,65). 0