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    Двойка Сергеевой и Мамедовой победила на ЧР по бобслею

    Прочие Бобслей
    Надежда Сергеева и Елена Мамедова победили в соревнованиях женских двоек на чемпионате России по бобслею в Сочи.

    Надежда Сергеева и Елена Мамедова
    Надежда Сергеева и Елена Мамедова

    По итогам двух заездов Сергеева и Мамедова, выигравшие в этом сезоне чемпионат Европы, заняли первое место с результатом 1 минута 55,32 секунды.

    Серебро завоевали Полина Назарук и Анна Парфенова (1.55,43), бронзу — Алена Осипенко и Юлия Шокшуева (1.55,64).

    У мужчин стали победителями Алексей Стульнев и Илья Малых. По итогам двух заездов экипаж Стульнева финишировал с результатом 1 минута 52,27 секунды.

    Серебряные медали выиграли Ростислав Гайтюкевич и Кирилл Антюх (1.52,42). Третье место заняли Максим Андрианов и Роман Кошелев (1.52,65). 0

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