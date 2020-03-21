Сливко призвала не впадать в панику из-за коронавируса

Российская биатлонисткаубеждена, что не стоит впадать в панику из-за коронавируса, но важно соблюдать все меры предосторожности.

«Я помню, как были птичий грипп, свиной грипп. Тогда до такого не доходило. Чтобы все отменялось, границы закрывались. Конечно, сейчас это новый вирус, непонятный. Он напугал уже весь мир, с каждым днем все больше и больше заболевших.

Я считаю, что не нужно истерить и впадать в панику, но важно все меры предосторожности соблюдать. Необходимо мыть руки, минимизировать число контактов.

Я из дома выхожу только при необходимости — на тренировку или купить продукты. И то стараюсь брать не на один день, а минимум на неделю. Больше никуда не хожу. Не бываю в закрытых помещениях, не встречаюсь с друзьями», — цитирует Сливко «Тюменская арена». 0