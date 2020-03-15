Бой Хабиба и Фергюсона состоится, заявил глава UFC

Бой россиянинаи американцасостоится, заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.

«У нас было несколько потенциальных мест для проведения этого боя, включая Неваду. Теперь вариант с Невадой отпадает, но мы в поиске ещё парочки мест. Рассчитываю, что к утру завтрашнего дня у меня будет два варианта для этого события.

Этот бой состоится. Болельщики могут не сходить с ума и не переживать. Поединок Хабиба против Тони состоится», — цитирует Уайта Sports Center.

На счету 31-летнего россиянина, чемпиона UFC в легком весе, 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона— 25 побед и три поражения. Поединок между ними должен состояться 18 апреля в Нью-Йорке. 0