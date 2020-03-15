КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Симеоне«Атлетико» незаслуженно критикуют за его стиль
  • 11:05
    • Бой Хабиба и Фергюсона состоится, заявил глава UFC
  • 09:33
    • Апелляция «Ман Сити» в CAS будет отложена из-за коронавируса
  • 07:00
    • Ли проиграл Оливейре удушающим приемом на UFC Fight Night 170
  • 01:03
    • Кубок ПФЛ отменили из-за коронавируса
  • 00:40
    • «Барселона» договорилась с Лаутаро
    Все новости спорта

    Бой Хабиба и Фергюсона состоится, заявил глава UFC

    Прочие ЕдиноборстваКоронавирус в спорте
    Бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона состоится, заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов

    «У нас было несколько потенциальных мест для проведения этого боя, включая Неваду. Теперь вариант с Невадой отпадает, но мы в поиске ещё парочки мест. Рассчитываю, что к утру завтрашнего дня у меня будет два варианта для этого события.

    Этот бой состоится. Болельщики могут не сходить с ума и не переживать. Поединок Хабиба против Тони состоится», — цитирует Уайта Sports Center.

  • Бой Хабиба и Фергюсона под угрозой срыва
  • Читайте по теме

    • На счету 31-летнего россиянина, чемпиона UFC в легком весе, 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона— 25 побед и три поражения. Поединок между ними должен состояться 18 апреля в Нью-Йорке. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Несостоявшаяся сенсация. Как возникла неразбериха с подписями Родченкова
  • 05/03/2020 в 03:57
    •
  • Прогноз
  • «Ростов» — «Локомотив»
  • 3.20
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выйдет победителем в битве за третье место?
  • «Ростов» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Кто сможет отдалиться от опасной зоны?
  • «Тамбов» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Кто выиграет битву в Ростове за место в топ-3 РПЛ?
  • Экспресс дня 15 марта. Прогноз и ставки
  • 4.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Коронавирус парализовал футбол Футбол УЕФА, футбол и коронавирус. Ответы на главные вопросыПандемия коронавируса поставила под угрозу продолжение сезона во всем мировом футболе Вчера в 15:070
  • 11:36
    • «Эвертон» продаст название стадиона Усманову за 200 миллионов фунтов
  • 08:58
    • ECHL не будет возобновлять сезон из-за коронавируса
  • 18:22
    • «Зенит» отправил в ворота «Урала» семь мячей
    Зурико Давиташвили Футбол Слуцкий открыл счет победам с «Рубином». Команда покинула зону вылетаПресса и комментарии о матче «Арсенал» — «Рубин» 01:110
  • Экспресс дня

  • Кто выиграет битву в Ростове за место в топ-3 РПЛ?
  • 4.73
    •
  • 11:53
    • Тухель хочет удержать Кавани в ПСЖ
  • 11:20
    • «Ювентус» намерен купить Холанна в 2022 году
  • 10:49
    • «Нефтехимик» расторг контракт с американским форвардом
    Сергей Семак Футбол Катком по «Уралу». «Зенит» одержал разгромную победуПресса и комментарии о матче «Зенит» — «Урал» Вчера в 23:310
  • 10:32
    • Мане является приоритетной трансферной целью «Реала»
  • 10:17
    • «СКА-Хабаровск» дома переиграл «Нижний Новгород»
  • 10:04
    • Влахович: Я в порядке, через 14 дней все завершится
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.70
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Сочи — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Шинник — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.73
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тамбов — Крылья Советов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон