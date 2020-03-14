Симон выиграла пасьют в Контиолахти, Вирер завоевала «Большой хрустальный глобус»

Французская биатлонисткастала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Пробежав два штрафных круга, Симон показала результат 30 минут 43,5 секунды.

Второе место заняла швейцарка Селина Гаспарин, которая на финишных метрах опередила итальянку Лизу Витоцци.

Финка Кайса Мякяряйнен в своей заключительной гонке заняла четвертое место.

Норвежка Тириль Экхофф только на одну позицию опередила Доротею Вирер, поэтому не смогла завоевать «Большой хрустальный глобус». Главный трофей сезона во второй раз подряд достался итальянке.

Контиолахти (Финляндия). Кубок мира

Женщины. Гонка преследования. 10 км

1. Жулия Симон (Франция) — 30.43,5 (2 шт. круга)

2. Селина Гаспарин (Швейцария) — отставание 17,3 (4)

3. Лиза Виттоцци (Италия) — 20,9 (4)

4. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 28,2 (4)

5. Моника Хойниш (Польша) — 39,8 (2)

6. Мона Брорссон (Швеция) — 42,8 (1)...

13. Лариса Куклина (Россия) — 1.04,3 (4)...

22. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 1.46,7 (3)...

46. Светлана Миронова (Россия) — 4.06,9 (8)

47. Ирина Старых (Россия) — 4.21,7 (6) 0