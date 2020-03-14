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    Симон выиграла пасьют в Контиолахти, Вирер завоевала «Большой хрустальный глобус»

    Прочие Биатлон
    Французская биатлонистка Жулия Симон стала победительницей гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.

    Жулия Симон
    Жулия Симон

    Пробежав два штрафных круга, Симон показала результат 30 минут 43,5 секунды.

    Второе место заняла швейцарка Селина Гаспарин, которая на финишных метрах опередила итальянку Лизу Витоцци.

    Финка Кайса Мякяряйнен в своей заключительной гонке заняла четвертое место.

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    Контиолахти (Финляндия). Кубок мира
    Женщины. Гонка преследования. 10 км

    1. Жулия Симон (Франция) — 30.43,5 (2 шт. круга)
    2. Селина Гаспарин (Швейцария) — отставание 17,3 (4)
    3. Лиза Виттоцци (Италия) — 20,9 (4)
    4. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 28,2 (4)
    5. Моника Хойниш (Польша) — 39,8 (2)
    6. Мона Брорссон (Швеция) — 42,8 (1)...
    13. Лариса Куклина (Россия) — 1.04,3 (4)...
    22. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 1.46,7 (3)...
    46. Светлана Миронова (Россия) — 4.06,9 (8)
    47. Ирина Старых (Россия) — 4.21,7 (6) 0

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