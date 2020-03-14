Мякяряйнен объявила о завершении карьеры

Финская биатлонисткаприняла решение завершить карьеру.

Об этом Мякяряйнен написала в Instagram.

Последней гонкой для 37-летней финки станет гонка преследования в Контиолахти.

«Я провела первые биатлонные тренировки на этом стадионе в 2003 году, и моя биатлонная карьера закончится здесь. Не так, как я хотела или планировала, без зрителей, но мы не можем такое выбирать.

Я спокойно отношусь к этому решению, хотя оно очень эмоциональное, и сезон выдался сложным. Но это не отнимает все хорошее, что было у меня в биатлоне в прошлом. Когда мир снова станет нормальным, я бы хотела встретиться с болельщиками».

Напомним, Мякяряйнен является победительницей трех Кубков мира, чемпионкой мира-2011, обладательницей серебряной и четырех бронзовых медалей ЧМ. 0