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    Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере, Бе завоевал «Большой хрустальный глобус»

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    В финском Контиолахти состоялась заключительная мужская гонка Кубка мира 2019-2020 — гонка преследования среди мужчин.

    Мартен Фуркад
    Мартен Фуркад

    Победу в ней одержал француз Мартен Фуркад, который накануне объявил о завершении карьеры. В тройку призеров вошли еще два француза.

    Несмотря на победу в заключительной гонке, Фуркад не смог выиграть «Большой хрустальный глобус». Его обладателем стал норвежец Йоханнес Бе, который в гонке преследования стал четвертым.

    Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший седьмым.

    Контиолахти. Кубок мира. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

    1. Мартен Фуркад (Франция) — 31.25,4 (3 шт. круга)

    2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 2,9 (2)

    3. Эмильян Жаклен (Франция) — 4,5 (4)

    4. Йоханнес Бе (Норвегия) — 8,3 (4)

    5. Арнд Пайффер (Германия) — 14,1 (2)

    6. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — 15,6 (0)

    7. Александр Логинов (Россия) — 24,0 (1)...

    15. Евгений Гараничев (Россия) — 1.08,7 (1)...

    25. Карим Халили (Россия) — 2.00,2 (0)...

    41. Эдуард Латыпов (Россия) — 3.46,4 (6)...

    46. Матвей Елисеев (Россия) — 4.29,8 (11) 0

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