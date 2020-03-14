Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере, Бе завоевал «Большой хрустальный глобус»

В финском Контиолахти состоялась заключительная мужская гонка Кубка мира 2019-2020 — гонка преследования среди мужчин.

Победу в ней одержал француз Мартен Фуркад, который накануне объявил о завершении карьеры. В тройку призеров вошли еще два француза.

Несмотря на победу в заключительной гонке, Фуркад не смог выиграть «Большой хрустальный глобус». Его обладателем стал норвежец Йоханнес Бе, который в гонке преследования стал четвертым.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший седьмым.

Контиолахти. Кубок мира. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 31.25,4 (3 шт. круга)

2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 2,9 (2)

3. Эмильян Жаклен (Франция) — 4,5 (4)

4. Йоханнес Бе (Норвегия) — 8,3 (4)

5. Арнд Пайффер (Германия) — 14,1 (2)

6. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — 15,6 (0)

7. Александр Логинов (Россия) — 24,0 (1)...

15. Евгений Гараничев (Россия) — 1.08,7 (1)...

25. Карим Халили (Россия) — 2.00,2 (0)...

41. Эдуард Латыпов (Россия) — 3.46,4 (6)...

46. Матвей Елисеев (Россия) — 4.29,8 (11) 0