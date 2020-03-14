Фуркад выиграл последнюю гонку в карьере, Бе завоевал «Большой хрустальный глобус»

Победу в ней одержал француз Мартен Фуркад, который накануне объявил о завершении карьеры. В тройку призеров вошли еще два француза.
Несмотря на победу в заключительной гонке, Фуркад не смог выиграть «Большой хрустальный глобус». Его обладателем стал норвежец Йоханнес Бе, который в гонке преследования стал четвертым.
Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший седьмым.
Контиолахти. Кубок мира. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
1. Мартен Фуркад (Франция) — 31.25,4 (3 шт. круга)
2. Кантен Фийон Майе (Франция) — отставание 2,9 (2)
3. Эмильян Жаклен (Франция) — 4,5 (4)
4. Йоханнес Бе (Норвегия) — 8,3 (4)
5. Арнд Пайффер (Германия) — 14,1 (2)
6. Эрленн Бьентегорд (Норвегия) — 15,6 (0)
7. Александр Логинов (Россия) — 24,0 (1)...
15. Евгений Гараничев (Россия) — 1.08,7 (1)...
25. Карим Халили (Россия) — 2.00,2 (0)...
41. Эдуард Латыпов (Россия) — 3.46,4 (6)...
46. Матвей Елисеев (Россия) — 4.29,8 (11) 0