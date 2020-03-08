Экхофф выиграла масс-старт на этапе КМ в Чехии, Куклина — 10-я

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Месте (Чехия) завершилась женская гонка с общего старта. Победительницей гонки на 12,5 км стала представительница Норвегии

Второе место заняла шведская биатлонистка Ханна Эберг, а замкнула тройку сильнейших немка Франциска Пройс.

Лучшее время среди россиянок показала Лариса Куклина (+1.21,5), занявшая 10-е место c четырьмя промахами на огневых рубежах. Екатерина Юрлова-Перхт (+1.47,8 и 4 промаха) финишировала 17-й.

Напомним, что соревнования на этапе Кубка мира в Нове-Место проходят без зрителей в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Кубок мира по биатлону. Седьмой этап. Нове-Место (Чехия)

Женщины. Масс-старт, 12,5 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 34.00,8 (1 промах);

2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 25,3 (1);

3. Франциска Пройс (Германия) — +32,4 (1);

4. Жюстин Бреза (Франция) — +41,3 (3);

5. Доротея Вирер (Италия) — +43,2 (3)…

10. Лариса Куклина (Россия) — +1.21,5 (4)…

17. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.47,8 (4)… 0