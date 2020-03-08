Экхофф выиграла масс-старт на этапе КМ в Чехии, Куклина — 10-я

Второе место заняла шведская биатлонистка Ханна Эберг, а замкнула тройку сильнейших немка Франциска Пройс.
Лучшее время среди россиянок показала Лариса Куклина (+1.21,5), занявшая 10-е место c четырьмя промахами на огневых рубежах. Екатерина Юрлова-Перхт (+1.47,8 и 4 промаха) финишировала 17-й.
Напомним, что соревнования на этапе Кубка мира в Нове-Место проходят без зрителей в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Кубок мира по биатлону. Седьмой этап. Нове-Место (Чехия)
Женщины. Масс-старт, 12,5 км
1. Тириль Экхофф (Норвегия) — 34.00,8 (1 промах);
2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 25,3 (1);
3. Франциска Пройс (Германия) — +32,4 (1);
4. Жюстин Бреза (Франция) — +41,3 (3);
5. Доротея Вирер (Италия) — +43,2 (3)…
10. Лариса Куклина (Россия) — +1.21,5 (4)…
17. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +1.47,8 (4)… 0