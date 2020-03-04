Назначен новый главный тренер сборной России по гандболу

Исполком федерации гандбола России утвердил нового главного тренера мужской национальной команды, сообщает официальный сайт ФГР.

Четырехлетний контракт подписан с немецким тренером югославского происхождения Велимиром Петковичем.

«Для меня это огромная честь. Мне предлагали работу несколько европейских клубов, но я выбрал сборную России. Команда неудачно выступила на последнем чемпионате Европы, однако я уверен, что по уровню она не слабее той же сборной Хорватии, добравшейся до финала.

И от своих коллег знаю: никто не выходит на игру со сборной России уверенным в победе. Все уважают российскую гандбольную школу, и для меня большой вызов попытаться вернуть ей былые успехи», — заявил Петкович.

В январе после чемпионата Европы, на котором россияне заняли 22-е место, сборную России по собственному желанию покинул Эдурад Кокшаров, не выполнивший задачу по выходу на Олимпийские игры.

Ближайшей целью российских гандболистов теперь является выход на чемпионат мира 2021 года, который примет Египет. 0