Российские биатлонисты завоевали серебро в смешанной эстафете на ЧЕ, гонку выиграла Украина

Гонку из четырех этапов выиграла сборная Украины. Юлия Джима, Валентина Семеренко, Артем Прима и Дмитрий Пидручный преодолели дистанцию за 1 час 11 минут и 32,1 секунды, использовав 9 дополнительных патронов.
Россияне Кристина Резцова, Виктория Сливко, Эдуард Латыпов и Карим Халили уступили украинцам 32,9 секунды с таким же количеством дополнительных выстрелов.
Бронзу завоевала команды Норвегии (Осне Скреде, Ида Льен, Сиверт Баккен и Александер Андерсен), которая проиграла россиянам полторы секунды.
Напомним, что 26 февраля российская биатлонистка Евгения Павлова выиграла золотую медаль в суперспринте.
Биатлон. Открытый чемпионат Европы
Смешанная эстафета
1. Украина — 1:11.32,1 (0 шт. кругов + 9 доп. патронов)
2. Россия — отставание 32,2 (0 + 9)
3. Норвегия — 33,7 (0 + 3)
4. Белоруссия — 40,4 (1 + 10) 0