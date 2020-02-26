Павлова стала чемпионкой Европы по биатлону

Евгения Павлова
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Павлова стала лучшей по итогам суперспринта.
Второе место в активе у украинки Елены Пидгрушной, а бронза — у Хлое Шевалье.
Чемпионат Европы. Женщины. Суперспринт
1. Евгения Павлова (Россия) — 16.31,8 (0 шт. кругов + 0 доп. патронов)
2. Елена Пидгрушная (Украина) — отставание 2,8 (0 + 1)
3. Хло Шевалье (Франция) — 5,5 (0 + 1)
4. Валентина Семеренко (Украина) — 8,4 (1 + 2)
5. Эмма Нильссон (Швеция) — 14,3 (0 + 1)
6. Анастасия Меркушина (Украина) — 15,2 (0 + 1)
9. Виктория Сливко (Россия) — 25,4 (0 + 1)
11. Ульяна Кайшева (Россия) — 38,6 (0 + 3)
22. Анастасия Поршнева (Россия) — 1.22,1 (3 + 3) 0