ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кике Сетьен«Барселона» прибавляет при Сетьене, Гаттузо скопировал тактику Моуринью
  • 16:23
    • Шарапова завершила карьеру
  • 19:48
    • Представлен новый трофей РПЛ
  • 19:34
    • Джокович вышел на Хачанова в четвертьфинале турнира в Дубае
  • 19:22
    • Свечников вернется в КХЛ
  • 19:11
    • «Тинькофф банк» стал титульным спонсором РПЛ
    Все новости спорта

    Павлова стала чемпионкой Европы по биатлону

    Прочие Биатлон
    Российская биатлонистка Евгения Павлова завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.

    Евгения Павлова
    Евгения Павлова

    Павлова стала лучшей по итогам суперспринта.

    Второе место в активе у украинки Елены Пидгрушной, а бронза — у Хлое Шевалье.

    Чемпионат Европы. Женщины. Суперспринт

    1. Евгения Павлова (Россия) — 16.31,8 (0 шт. кругов + 0 доп. патронов)

    2. Елена Пидгрушная (Украина) — отставание 2,8 (0 + 1)

    3. Хло Шевалье (Франция) — 5,5 (0 + 1)

    4. Валентина Семеренко (Украина) — 8,4 (1 + 2)

    5. Эмма Нильссон (Швеция) — 14,3 (0 + 1)

    6. Анастасия Меркушина (Украина) — 15,2 (0 + 1)

    9. Виктория Сливко (Россия) — 25,4 (0 + 1)

    11. Ульяна Кайшева (Россия) — 38,6 (0 + 3)

    22. Анастасия Поршнева (Россия) — 1.22,1 (3 + 3) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Один в поле не воин. Кроме Логинова у России не было команды на ЧМ
  • Вчера в 02:35
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — «Манчестер Сити»
  • 1.65
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • С какой интенсивностью пройдет встреча на «Бернабеу»?
  • «Реал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Ювентус» не сумеет разгромить «Лион»
  • «Лион» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • В ответной игре «Браги» события будут развиваться быстро
  • «Брага» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Вашингтон» Хоккей НХЛ. 701-я шайба Овечкина, дебют Ковальчука за «Кэпс», два очка ПанаринаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 26 февраля 08:370
  • 17:34
    • Хачанов победил Новака в Дубае
  • 16:56
    • Семин: Мы вели переговоры с Бассогогом
  • 16:08
    • Кузнецова без борьбы прошла в четвертьфинал турнира в Катаре
    «Челси» — «Бавария» Футбол ЛЧ. «Бавария» уничтожила «Челси» в Лондоне, «Барселона» не смогла победить в ИталииРезультаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 01:030
  • Экспресс дня

  • «МЮ» и «Селтик» шагнут в 1/8 финала ЛЕ?
  • 4.08
    •
  • 18:12
    • Халили стал седьмым в суперспринте на чемпионате Европы
  • 17:07
    • «Ливерпуль» предложил Вернеру пятилетний контракт — СМИ
  • 15:36
    • Виллиан: «Челси» предложил контракт на два года, но я хочу на три
    Юрген Клопп Футбол Триллер на «Энфилде». «Ливерпуль» столкнулся с проблемами, но снова их решил«Ливерпуль» одержал сложную победу над «Вест Хэмом» и продолжил свой путь к чемпионству Вчера в 14:040
  • 15:23
    • «Нефтехимик» одержал волевую победу над «Адмиралом»
  • 15:04
    • Рублев пробился в четвертьфинал турнира в Дубае
  • 14:44
    • «Ман Сити» подал апелляцию в CAS
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.79
  • Прогноз на матч Брага — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лион — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.74
  • Экспресс дня 26 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лион — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон