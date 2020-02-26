Халили стал седьмым в суперспринте на чемпионате Европы

Победу в гонке одержал белорус Сергей Бочарников. Вторым стал чех Адам Вацлавик, а третьим — украинец Дмитрий Пидручный.
Лучший результат среди россиян показал Карим Халили, который финишировал на седьмом месте.
Чемпионат Европы. Мужчины. Суперспринт. Финал
Суперспринт. Финал
1. Сергей Бочарников (Белоруссия) — 0 шт. кругов + 2 доп. патрона)
2. Адам Вацлавик (Чехия) — отставание 0,4 (0 + 3)
3. Дмитрий Пидручный (Украина) — 0,5 (1 + 2)
4. Эмильен Клод (Франция) — 10,0 (1 + 0)
5. Штурла Легрейд (Норвегия) — 13,2 (1 + 2)
6. Эндре Стремсейм (Норвегия) — 25,6 (2 + 2)
7. Карим Халили (Россия) — 29,7 (1 + 1)
12. Кирилл Стрельцов (Россия) — 43,1 (1 + 3)
13. Эдуард Латыпов (Россия) — 46,7 (2 + 2)
26. Дмитрий Иванов (Россия) — 1.28,5 (2 + 3)
29. Василий Томшин (Россия) — 2.13,2 (5 + 4) 0