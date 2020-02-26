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    Халили стал седьмым в суперспринте на чемпионате Европы

    Прочие Биатлон
    На чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах состоялся мужской суперспринт.

    Сергей Бочарников
    Сергей Бочарников

    Победу в гонке одержал белорус Сергей Бочарников. Вторым стал чех Адам Вацлавик, а третьим — украинец Дмитрий Пидручный.

    Лучший результат среди россиян показал Карим Халили, который финишировал на седьмом месте.

    Чемпионат Европы. Мужчины. Суперспринт. Финал

    Суперспринт. Финал

    1. Сергей Бочарников (Белоруссия) — 0 шт. кругов + 2 доп. патрона)

    2. Адам Вацлавик (Чехия) — отставание 0,4 (0 + 3)

    3. Дмитрий Пидручный (Украина) — 0,5 (1 + 2)

    4. Эмильен Клод (Франция) — 10,0 (1 + 0)

    5. Штурла Легрейд (Норвегия) — 13,2 (1 + 2)

    6. Эндре Стремсейм (Норвегия) — 25,6 (2 + 2)

    7. Карим Халили (Россия) — 29,7 (1 + 1)

    12. Кирилл Стрельцов (Россия) — 43,1 (1 + 3)

    13. Эдуард Латыпов (Россия) — 46,7 (2 + 2)

    26. Дмитрий Иванов (Россия) — 1.28,5 (2 + 3)

    29. Василий Томшин (Россия) — 2.13,2 (5 + 4) 0

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