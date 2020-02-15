Устюгов и Слепцова намерены обратиться в CAS

Российские биатлонистыоспорят дисквалификации в Спортивном арбитражном суде (СAS) в Лозанне.

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«У них есть 21 день, чтобы оспорить решения. Они воспользуются этим правом», — заявил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в комментарии ТАСС.

Биатлонисты были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Результаты Слепцовой аннулированы с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14, результаты Устюгова — с 27 августа 2013 по конец сезона-2013/14.

Таким образом, Устюгов и вся мужская сборная России лишены золота Олимпиады-2014 в эстафете, а Россия потеряла первое место в медальном зачете Игр в Сочи. 0