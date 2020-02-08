BMW не собирается возвращаться в Формулу-1

Автоконцернпо-прежнему не заинтересован в возвращении вв эру гибридных двигателей, сообщает GrandPX.

Сейчас основная программа баварского концерна сосредоточена на Формуле-Е и команде Andretti.

Новый регламент, который вступает в силу в Формуле-1 с 2021 года, в том числе был направлен на то, чтобы привлечь в серию новых автопроизводителей.

Однако, по словам руководителя автоспортивного подразделения BMW Йенса Марквардта, концерн все еще не заинтересован в возвращении в «Королевские гонки».

«Турбогибрид V6 не имеет ничего общего с тем, что мы делаем при производстве дорожных машин.

С инженерной точки зрения, я снимаю шляпу перед тем, что они делают в Формуле-1, но эти технологии не имеют отношения к дорожным автомобилям», — отметил Марквардт. 0