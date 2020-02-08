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    BMW не собирается возвращаться в Формулу-1

    Прочие Формула-1 Автоспорт
    Автоконцерн BMW по-прежнему не заинтересован в возвращении в Формулу-1 в эру гибридных двигателей, сообщает GrandPX.

    Ф-1 пока не удается привлечь новых игроков
    Ф-1 пока не удается привлечь новых игроков

    Сейчас основная программа баварского концерна сосредоточена на Формуле-Е и команде Andretti.

    Новый регламент, который вступает в силу в Формуле-1 с 2021 года, в том числе был направлен на то, чтобы привлечь в серию новых автопроизводителей.

    Однако, по словам руководителя автоспортивного подразделения BMW Йенса Марквардта, концерн все еще не заинтересован в возвращении в «Королевские гонки».

    «Турбогибрид V6 не имеет ничего общего с тем, что мы делаем при производстве дорожных машин.

    С инженерной точки зрения, я снимаю шляпу перед тем, что они делают в Формуле-1, но эти технологии не имеют отношения к дорожным автомобилям», — отметил Марквардт. 0

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