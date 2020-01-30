ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Ливерпуля»Парни Клоппа превзошли «Челси» Моуринью. Следующая остановка — непобедимый «Арсенал»
  • 16:16
    • Опубликованы эскизы новой арены СКА
  • 15:04
    • «Спартак» объявил о трансфере Соболева
  • 14:38
    • СМИ: «Локомотив» пока не контактировал с Кокориным
  • 14:11
    • Джокович не пустил Федерера в финал Australian Open
  • 14:00
    • «Лион» приобрел капитана олимпийской сборной Бразилии
    Все новости спорта

    Балахничев призвал подумать о своих турнирах

    Прочие Легкая атлетика Допинг Вокруг спорта
    Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев высказал мнение о возможном полном исключении ВФЛА из состава Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

    Валентин Балахничев
    Валентин Балахничев

    «К сожалению, эта холодная война между нами и США с Европой привела к тому, что спорт оказался частью этой войны, так как он был частью государственной политики. Вы прекрасно понимаете, что эта война ведется с государственной политикой России. Спорт оказался самой незащищенной частью этой российской политики.

    Не надо бороться с нефтяными государственными компаниями, образованием, со здравоохранением. Достаточно было ударить по спорту, который имеет огромный международный резонанс.

    На мой взгляд, форма существования международной федерации давно устарела. Получая миллиардные спонсорские контракты, будучи общественной организацией, делают, что хотят, и не несут никакой ответственности. Нынешний мировой спорт — сплошные скандалы, которые ничто не остановит.

    Не нужно возвращаться в 40-е годы прошлого века. Мы до 1952 года жили без международного спорта и прекрасно проводили соревнования внутри страны.

    Просто надо подумать о своих турнирах, которые проводим. Президент России давно поручил Минспорту провести такую Спартакиаду, где будет соревноваться наш резерв, который не попадает на международные старты.

    В Китае местная Спартакиада имеет рейтинг не меньше, чем чемпионаты мира. И там все атлеты в обязательном порядке принимают в ней участие. Участвуют все, даже чемпионы мира. Уровень и количество участников достигают уровня Олимпиады. И мы зря отказались от проведения Спартакиады», — приводит слова Балахничева «Р-Спорт». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Очередной хет-трик. Доминирование России в женском катании продолжается
  • 26/01/2020 в 13:04
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Леганес»
  • 1.85
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгромит ли «Барселона» аутсайдера Примеры?
  • «Барселона» — «Леганес». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сколько «Севилья» забьет «Мирандесу»?
  • «Мирандес» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Чем закончится матч вторых команд Запада и Востока
  • СКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Футбол Назло рекордам. Улучшит ли Клопп достижения Гвардиолы в АПЛ?Главные рекорды Премьер-лиги, которые «Ливерпуль» может побить в сезоне 2019/20 Вчера в 21:080
  • 11:54
    • Стали известны цены билетов на бой Нурмагомедова и Фергюсона
  • 10:38
    • Мугуруса одолела Халеп и вышла в финал АО-2020
  • 09:40
    • Кононов может стать главным тренером сборной Азербайджана
    «Вашингтон» — «Нэшвилл» Хоккей НХЛ. Дубль Радулова и гол Гурьянова, Овечкин вышел на девятое место в списке снайперов лигиОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 января 09:110
  • Экспресс дня

  • Отберет ли «Герта» очки у «Шальке»?
  • 3.77
    •
  • 17:18
    • Защитник «Манчестер Юнайтед» перешел в «Эстудиантес»
  • 17:04
    • Цорн назвал сделку по Соболеву «своевременной и удачной»
  • 16:50
    • Балахничев призвал подумать о своих турнирах
    Лео Месси Футбол Войско императора разбито. Почему Месси «наелся» в «Барселоне» и что ему делать?Аргентинский нападающий уже два месяца играет хуже обычного Вчера в 15:230
  • 09:26
    • Защитник сборной Уругвая может пополнить ряды «Спартака»
  • 08:17
    • Кенин стала первой финалисткой Australian Open
  • 16:32
    • КХЛ представила логотип Кубка Гагарина
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.69
  • Прогноз на матч Барыс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч СКА — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ницца — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  1.69
  • Прогноз на матч Мирандес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Экспресс дня 30 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Баффало — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Доминик Тим — Александр Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Амур — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Адмирал — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон