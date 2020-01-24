Скелетонист Третьяков выиграл этап КМ в Германии

Россиянинстал победителем шестого этапа Кубка мира скелетону, который проходит в Кёнигзее (Германия).

По сумме двух попыток олимпийский чемпион Сочи-2014 на 0,06 секунды опередив корейца Юн Сунбина. Тройку призеров замкнул немец Феликс Кайзингер.

Скелетон. Кубок мира. Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) — 1.40,27.

2. Юн Сунбин (Южная Корея) — 1.40,33.

3. Феликс Кайзингер (Германия) — 1.40,68…

9. Никита Трегубов (Россия) — 1.41,11…

30. Артём Дроздов (Россия) — 52,75.

В соревнованиях женщин россиянка Елена Никитина завоевала бронзу,золото и и серебро досталось немкам Тине Херман и Жаклин Лёллинг соответственно.

Скелетон. Кубок мира. Женщины

1. Тина Херман (Германия) — 1.42,79.

2. Жаклин Лёллинг (Германия) — 1.42,97.

3. Елена Никитина (Россия) — 1.43,20…

12. Рената Хузина (Россия) — 1.44,63…

20. Юлия Канакина (Россия) — 1.46,47. 0