Скелетонист Третьяков выиграл этап КМ в Германии

По сумме двух попыток олимпийский чемпион Сочи-2014 на 0,06 секунды опередив корейца Юн Сунбина. Тройку призеров замкнул немец Феликс Кайзингер.
Скелетон. Кубок мира. Мужчины
1. Александр Третьяков (Россия) — 1.40,27.
2. Юн Сунбин (Южная Корея) — 1.40,33.
3. Феликс Кайзингер (Германия) — 1.40,68…
9. Никита Трегубов (Россия) — 1.41,11…
30. Артём Дроздов (Россия) — 52,75.
В соревнованиях женщин россиянка Елена Никитина завоевала бронзу,золото и и серебро досталось немкам Тине Херман и Жаклин Лёллинг соответственно.
Скелетон. Кубок мира. Женщины
1. Тина Херман (Германия) — 1.42,79.
2. Жаклин Лёллинг (Германия) — 1.42,97.
3. Елена Никитина (Россия) — 1.43,20…
12. Рената Хузина (Россия) — 1.44,63…
20. Юлия Канакина (Россия) — 1.46,47. 0