Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Поклюке, россияне не попали в топ-10

Бё-младший показал результат 47 минут 54,3 секунды при чистой стрельбе.
Напомним, что норвежский биатлонист пропустил два предыдущих этапа Кубка мира из-за рождения ребенка.
Второе место занял француз Мартен Фуркад (отставание 11,4 секунды). Третье — его соотечественник Фабьен Клод.
Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, занявший 16-е место, а дебютант Кирилл Стрельцов стал 17-м.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап
Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 47.54,3 (0 промахов)
2. Мартен Фуркад (Франция) — +11,4 (0)
3. Фабьен Клод (Франция) — +25,6 (0)
4. Филипп Наврат (Германия) — +36,7 (0)
5. Йоханнес Дале (Норвегия) — +1.02,4 (1)...
16. Александр Логинов (Россия) — +2.49,7 (2)
17. Кирилл Стрельцов (Россия) — +2.57,5 (0)…
24. Эдуард Латыпов (Россия) — +3.33,3 (1)…
35. Евгений Гараничев (Россия) — +4.57,2 (3)…
37. Никита Поршнев (Россия) — +5.01,4 (3)
38. Матвей Елисеев (Россия) — +5.05,5 (4). 0