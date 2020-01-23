Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Поклюке, россияне не попали в топ-10

Норвежецстал победителем индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира по биатлону в словенском Поклюке.

Бё-младший показал результат 47 минут 54,3 секунды при чистой стрельбе.

Напомним, что норвежский биатлонист пропустил два предыдущих этапа Кубка мира из-за рождения ребенка.

Второе место занял француз Мартен Фуркад (отставание 11,4 секунды). Третье — его соотечественник Фабьен Клод.

Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, занявший 16-е место, а дебютант Кирилл Стрельцов стал 17-м.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап

Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 47.54,3 (0 промахов)

2. Мартен Фуркад (Франция) — +11,4 (0)

3. Фабьен Клод (Франция) — +25,6 (0)

4. Филипп Наврат (Германия) — +36,7 (0)

5. Йоханнес Дале (Норвегия) — +1.02,4 (1)...

16. Александр Логинов (Россия) — +2.49,7 (2)

17. Кирилл Стрельцов (Россия) — +2.57,5 (0)…

24. Эдуард Латыпов (Россия) — +3.33,3 (1)…

35. Евгений Гараничев (Россия) — +4.57,2 (3)…

37. Никита Поршнев (Россия) — +5.01,4 (3)

38. Матвей Елисеев (Россия) — +5.05,5 (4). 0