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    Поршнева выиграла серебро в гонке преследования на этапе Кубка IBU

    Прочие Биатлон
    Россиянка Анастасия Поршнева заняла второе место в гонке преследования на пятом этапе Кубка IBU в Душники-Здруе (Польша).

    Анастасия Поршнева
    Анастасия Поршнева

    Победительницей стала Элизабет Хегберг из Швеции. Замкнула тройку лучших биатлонистка из Германии Франциска Хильдебранд.

    Еще одна россиянка Виктория Сливко стала пятой, а ее соотечественница Екатерина Глазырина расположилась на 12-й строчке. Ульяна Кайшева финишировала 13-й, Анна Никулина — 18-й, а Наталья Гербулова — 21.

    Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап
    Женщины. Гонка преследования. 10 км

    1. Элизабет Хегберг (Швеция) — 28.35,5 (1+0+0+0)
    2. Анастасия Поршнева (Россия) — 18,0 (0+1+0+1)
    3. Франциска Хильдебранд (Германия) — 25,7 (0+0+0+1)…
    5. Виктория Сливко (Россия) — 35,1 (0+0+1+0)…
    12. Екатерина Глазырина (Россия) — 1.47,3 (3+1+1+0)
    13. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.50,8 (0+1+0+0)…
    18. Анна Никулина (Россия) — 2.36,5 (1+1+1+1)…
    21. Наталья Гербулова (Россия) — 2.49,1 (1+2+1+0). 0

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