Поршнева выиграла серебро в гонке преследования на этапе Кубка IBU

Россиянказаняла второе место в гонке преследования на пятом этапе Кубка IBU в Душники-Здруе (Польша).

Победительницей стала Элизабет Хегберг из Швеции. Замкнула тройку лучших биатлонистка из Германии Франциска Хильдебранд.

Еще одна россиянка Виктория Сливко стала пятой, а ее соотечественница Екатерина Глазырина расположилась на 12-й строчке. Ульяна Кайшева финишировала 13-й, Анна Никулина — 18-й, а Наталья Гербулова — 21.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап

Женщины. Гонка преследования. 10 км

1. Элизабет Хегберг (Швеция) — 28.35,5 (1+0+0+0)

2. Анастасия Поршнева (Россия) — 18,0 (0+1+0+1)

3. Франциска Хильдебранд (Германия) — 25,7 (0+0+0+1)…

5. Виктория Сливко (Россия) — 35,1 (0+0+1+0)…

12. Екатерина Глазырина (Россия) — 1.47,3 (3+1+1+0)

13. Ульяна Кайшева (Россия) — 1.50,8 (0+1+0+0)…

18. Анна Никулина (Россия) — 2.36,5 (1+1+1+1)…

21. Наталья Гербулова (Россия) — 2.49,1 (1+2+1+0). 0