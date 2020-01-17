Сучилов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Осрблье

Российский биатлонистстал победителем спринтерской гонки на пятом этапе Кубка IBU в Осрблье (Словакия).

Россиянин преодолел трассу за 23 минуты 56 секунд, допустив при этом один промах.

Серебро и бронзу завоевали норвежцы — Сиверт Гутторм Баккен и Эндре Стремсхейм.

Сегодня, 17 января, в Осрблье также состоится женская спринтерская гонка.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Осрблье, Словакия

Мужчины. Спринт. 10 км.

1. Семен Сучилов (Россия) — 23.56,0 (1).

2. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — +10,3 (1).

3. Эндре Стремсхейм (Норвегия) — +12,7 (1).

4. Алексей Слепов (Россия) — +29,0 (0).

5. Синдре Фьелльхейм Йорде (Норвегия) — +33,7 (1)...

7. Кирилл Стрельцов (Россия) — +37,7 (0)...

11. Василий Томшин (Россия) — +56,8 (1)...

30. Вадим Филимонов (Россия) — +2.03,8 (2). 0