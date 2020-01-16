Хованцев: При такой стрельбе Логинов и Елисеев должны были быть гораздо ближе

Тренер сборной Россииподвел итог выступления мужчин в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Лучший результат на 10-километровой дистанции показал француз Мартен Фуркад. Лучший из россиян Александр Логинов, не допустив ни одного промаха, стал в итоге лишь 11-м, Матвей Елисеев с одним неточным выстрелом стал 17-м.

«Сам результат не совсем ожидаемый. При такой стрельбе Логинов и Елисеев должны были быть ближе. Надо поговорить с ребятами, еще не успел. Были ли те же проблемы, что вчера у девочек с лыжами?

Последним выстрелом Елисеев промахнулся. Просто не повезло. Чуть-чуть габарит не прошел. Гараничев и Латыпов с двумя штрафными кругами должны быть ближе.

Результат меня не устраивает. Надо спрашивать, какие проблемы были во время гонки. Два штрафных круга на стойке при таких погодных условиях — так нельзя.

Разгон у Логинова был достаточно хороший, но на последнем круге случился запад. Елисеев два круга продержался очень хорошо, запад на финише — не тот ход, который он должен показывать.

По составу эстафеты будем решать позже», — признался тренер в интервью «Матч ТВ». 0