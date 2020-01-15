Резцова: Нахожусь в шоке от такого отставания

Российская биатлонисткапрокомментировала свое отставание в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Резцова с одним промахом стала 42-й, отстав ходом от победительницы Тирил Экхофф примерно полторы минуты.

«Старалась до подъема доходить на максимальной скорости. Нигде не отдыхала, не халявила и нахожусь в шоке от такого отставания.

Не знаю, где можно было столько проиграть. Просто понятия не имею. Видимо, что-то не так.

У меня и самочувствие было нормальное, и по трассе не чувствовала, что столько проигрываю. Я не понимала, откуда берутся секунды.

Лыжи? Да нет, уже на пристрелке была разбитая трасса. Не думаю, что у кого-то было преимущество», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ». 0