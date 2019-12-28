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    Норвежцы выиграли «Рождественскую гонку», россияне — последние

    Прочие Биатлон
    Сборная России заняла последнее, десятое место во втором старте «Рождественской гонки» — гонке преследования.

    Матвей Елисеев
    Матвей Елисеев

    Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев совершили во время стрельбы восемь промахов на двоих.

    Победу в гонке преследования одержала норвежская пара Марте Рёйселанд и Ветле Шоста Кристиансен.

    Вторыми финишировали украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный, замкнули тройку призеров французская пара Анасис Бескон и Антонен Гигонна.

    Биатлон. «Рождественская гонка»
    Гонка преследования

    1. Марте Рёйселанд — Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 32.40,9.
    2. Анастасия Меркушина — Дмитрий Пидручный (Украина) — +25,7
    3. Анасис Бескон — Антонен Гигонна (Франция) — +32,5.
    4. Лаура Дальмайер — Филипп Наврат (Германия) — +33,1.
    5. Доротея Вирер — Лукас Хофер (Италия) — +1.03,4
    6. Лиза Тереза Хаузер — Феликс Ляйтнер (Австрия) — +1.03,9
    7. Лена Хекки — Беньямин Вегер (Швейцария) — +1.04,3
    8. Маркета Давидова — Михал Крчмарж (Чехия) — +1.10,5
    9. Денизе Херрман — Бенедикт Долль (Германия) — +1.48,2
    10. Екатерина Юрлова — Матвей Елисеев (Россия) — +2.50,1 0

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