Норвежцы выиграли «Рождественскую гонку», россияне — последние

Сборная России заняла последнее, десятое место во втором старте «Рождественской гонки» — гонке преследования.

Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев совершили во время стрельбы восемь промахов на двоих.

Победу в гонке преследования одержала норвежская пара Марте Рёйселанд и Ветле Шоста Кристиансен.

Вторыми финишировали украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный, замкнули тройку призеров французская пара Анасис Бескон и Антонен Гигонна.

Биатлон. «Рождественская гонка»

Гонка преследования

1. Марте Рёйселанд — Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 32.40,9.

2. Анастасия Меркушина — Дмитрий Пидручный (Украина) — +25,7

3. Анасис Бескон — Антонен Гигонна (Франция) — +32,5.

4. Лаура Дальмайер — Филипп Наврат (Германия) — +33,1.

5. Доротея Вирер — Лукас Хофер (Италия) — +1.03,4

6. Лиза Тереза Хаузер — Феликс Ляйтнер (Австрия) — +1.03,9

7. Лена Хекки — Беньямин Вегер (Швейцария) — +1.04,3

8. Маркета Давидова — Михал Крчмарж (Чехия) — +1.10,5

9. Денизе Херрман — Бенедикт Долль (Германия) — +1.48,2

10. Екатерина Юрлова — Матвей Елисеев (Россия) — +2.50,1 0