Норвежцы выиграли «Рождественскую гонку», россияне — последние

Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев совершили во время стрельбы восемь промахов на двоих.
Победу в гонке преследования одержала норвежская пара Марте Рёйселанд и Ветле Шоста Кристиансен.
Вторыми финишировали украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный, замкнули тройку призеров французская пара Анасис Бескон и Антонен Гигонна.
Биатлон. «Рождественская гонка»
Гонка преследования
1. Марте Рёйселанд — Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 32.40,9.
2. Анастасия Меркушина — Дмитрий Пидручный (Украина) — +25,7
3. Анасис Бескон — Антонен Гигонна (Франция) — +32,5.
4. Лаура Дальмайер — Филипп Наврат (Германия) — +33,1.
5. Доротея Вирер — Лукас Хофер (Италия) — +1.03,4
6. Лиза Тереза Хаузер — Феликс Ляйтнер (Австрия) — +1.03,9
7. Лена Хекки — Беньямин Вегер (Швейцария) — +1.04,3
8. Маркета Давидова — Михал Крчмарж (Чехия) — +1.10,5
9. Денизе Херрман — Бенедикт Долль (Германия) — +1.48,2
10. Екатерина Юрлова — Матвей Елисеев (Россия) — +2.50,1 0