Драчев: Сейчас будем укомплектовывать сервис-бригаду

Президент Союза биатлонистов Россиизаявил, что СБР надеется решить проблемы с подготовкой лыж спортсменов сборной к старту чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что из-за погодных условий на этапе Кубка мира во французском Анси российская сборная неоднократно сталкивалась с проблемами при подготовке инвентаря и лыж.

«Мы будем сейчас укомплектовывать сервис-бригаду, у нас это в планах было и есть, начиная с чемпионата мира мы уже включились в рассмотрение приобретения современных машин для подготовки лыж.

Сегодня окончательно договорились о приобретении этой машины, долго шло обсуждение — какую и где брать, это не такой простой выбор, плюс у нас были другие первостепенные вопросы, но сегодня мы пришли к финалу.

У нас есть возможность приобрести, и, думаю, к чемпионату мира она будет уже полноценно работать у нас. По крайней мере надеемся, что мы успеем это сделать», — передает слова Драчева ТАСС. 0