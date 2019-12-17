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    Сучилов выступит на январских этапах Кубка IBU

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Семен Сучилов выступит на январских этапах Кубка IBU, сообщает официальный сайт СБР.

    Семен Сучилов
    Семен Сучилов

    Спортсмен отобрался на соревнования в статусе лидера в зачете Кубка России.

    «Правление Союза биатлонистов России вынесло решение по ситуации, сложившейся в рейтинге Кубка России после трех этапов, где сразу два лидера — Семен Сучилов и Юрий Шопин — набрали одинаковое количество очков.

    Согласно утвержденным критериям отбора, для участия в 4-7 этапах Кубка IBU, в составе резервной сборной России отбирается лидер текущего рейтинга Кубка страны (после первых 3-х этапов). Ситуация — когда сразу два спортсмена имеют одинаковое количество очков никаким регламентом не прописана.

    Правление Союза биатлонистов России вынесло решение, что по дополнительным показателям (количеству побед и призовых мест в личных гонках) преимущество должно быть отдано Семену Сучилову», — говорится в сообщении. 0

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