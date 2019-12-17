Сучилов выступит на январских этапах Кубка IBU

Российский биатлониствыступит на январских этапах Кубка IBU, сообщает официальный сайт СБР.

Спортсмен отобрался на соревнования в статусе лидера в зачете Кубка России.

«Правление Союза биатлонистов России вынесло решение по ситуации, сложившейся в рейтинге Кубка России после трех этапов, где сразу два лидера — Семен Сучилов и Юрий Шопин — набрали одинаковое количество очков.

Согласно утвержденным критериям отбора, для участия в 4-7 этапах Кубка IBU, в составе резервной сборной России отбирается лидер текущего рейтинга Кубка страны (после первых 3-х этапов). Ситуация — когда сразу два спортсмена имеют одинаковое количество очков никаким регламентом не прописана.

Правление Союза биатлонистов России вынесло решение, что по дополнительным показателям (количеству побед и призовых мест в личных гонках) преимущество должно быть отдано Семену Сучилову», — говорится в сообщении. 0