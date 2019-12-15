Загитова не думает о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катаниюрешила истолковать свое неоднозначное интервью.

Ранее спортсменка объявила о том, что берет паузу и пропустит остаток сезона.

«После эфира на Первом канале мне приходит много вопросов о том, "что означает мое интервью" и "почему я завершила карьеру"? Я очень волновалась и не совсем получилось четко донести свои мысли.

Для меня фигурное катание — это моя жизнь, и большой спорт — то, ради чего я работала и продолжаю работать каждый день начиная с 4 лет.

Все мои достижения, включая олимпийское золото и золото ЧМ, не случайны, мы с моими тренерами проделали огромную работу, за что я им буду благодарна всю свою жизнь, и я не планирую останавливаться и тем более "уходить".

Ни о каком "уходе" или "завершении" я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее.

Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой "фигурный" путь с поддержкой моих тренеров», — написала Загитова на своей странице в Instagram. 0