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    Загитова не думает о завершении карьеры

    Прочие Фигурное катание
    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова решила истолковать свое неоднозначное интервью.

    Алина Загитова
    Алина Загитова

    Ранее спортсменка объявила о том, что берет паузу и пропустит остаток сезона.

    «После эфира на Первом канале мне приходит много вопросов о том, "что означает мое интервью" и "почему я завершила карьеру"? Я очень волновалась и не совсем получилось четко донести свои мысли.

    Для меня фигурное катание — это моя жизнь, и большой спорт — то, ради чего я работала и продолжаю работать каждый день начиная с 4 лет.

    Все мои достижения, включая олимпийское золото и золото ЧМ, не случайны, мы с моими тренерами проделали огромную работу, за что я им буду благодарна всю свою жизнь, и я не планирую останавливаться и тем более "уходить".

    Ни о каком "уходе" или "завершении" я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее.

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    • Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой "фигурный" путь с поддержкой моих тренеров», — написала Загитова на своей странице в Instagram. 0

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