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    Загитова приняла решение приостановить карьеру

    Прочие Фигурное катание
    Олимпийская чемпионка Алина Загитова приняла решение временно приостановить участие в соревнованиях.

    Алина Загитова
    Алина Загитова

    Она не примет участие в чемпионате России, который пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря.

    «Не ухожу. Но не участвую в чемпионате России в Красноярске. Сразу хочу пояснить, что я не претендую ни на чемпионат Европы или мира без отбора. Всегда отбиралась по спортивному принципу.

    Остаюсь на льду, буду тренироваться, участвовать во многих шоу. Это даже хорошо. Буду искать себя, учить новые элементы, заходы на прыжки. Я остаюсь вместе с тренерами, с которыми мы прошли долгий путь.

    У меня сейчас всё есть в жизни. А должно чего-то не хватать. Мне нужно вернуть желание выходить на старт. Спортсмены, которые прошли этот путь, меня поймут.

    Всё, что можно было, я выиграла. После Олимпийских игр я выиграла чемпионат мира, и этим всё сказано», — сказала спортсменка в эфире программы «Время» на Первом канале.

    17-летняя фигуристка заняла последнее шестое место в Финале серии «Гран-при», хотя после короткой программы шла второй.

    Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года. Выигрывала золотые медали на чемпионате мира-2019 в Сайтаме и чемпионате Европы-2018 в Москве. 0

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