IBU продолжает расследование дел Слепцовой и Устюгова

(IBU) продолжает расследование о нарушении антидопинговых правил олимпийскими чемпионами

В пятницу, 13 декабря, немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что двумя биатлонистами, о которых говорится в отчете следователей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о махинациях с базой данных московской лаборатории, являются Слепцова и Устюгов.

«IBU не комментирует эту информацию, можем только сообщить, что рассмотрение дел этих биатлонистов продолжается», — цитирует ТАСС заявление IBU.

Обвинения в нарушении антидопинговых правил Слепцовой и Устюгову были предъявлены в августе 2018 года.

Вместе с ними под подозрение попали Александр Печенкин и Александр Чернышов, которых дисквалифицировали в июне.

Устюгов завершил спортивную карьеру после Игр в Сочи. Если его признают виновными, Россия лишится первого места в медальном зачете сочинской Олимпиады, поскольку результат мужской эстафетной команды, в составе которой Устюгов одержал победу, будет аннулирован.

Слепцова является олимпийской чемпионкой 2010 года, чемпионкой мира 2009 года. Из спорта она ушла в 2017 году. 0