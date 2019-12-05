Усачева идет второй после короткой программы в финале Гран-при, Синицына — третья

Российская спортсменка получила за свое выступление 70,15 балла. Лидирует после короткой программы американка Алиса Лью (71,19).
Тройку лучших замыкает Ксения Синицына (69,40). Другие российские фигуристки Камила Валиева (69,02) и Виктория Васильева (68,08) занимают четвертое и пятое места соответственно.
Произвольные программы девушки представят 6 декабря.
Россияне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов показали лучший результат в короткой программе у юниорских спортивных пар в финале Гран-при по фигурному катанию — 68,80 балла.
На второй позиции — их соотечественники Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (66,64).
Третье место также заняли российские спортсмены — Диана Мухаметзянова и Илья Миронов получили 64,90 балла.
Другие российские пары Алина Пепелева / Роман Плешков и Юлия Артемьева / Михаил Назарычев занимают четвертое и пятое места соответственно.
Произвольные программы спортивные пары представят 7 декабря. 0