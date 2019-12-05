Усачева идет второй после короткой программы в финале Гран-при, Синицына — третья

Российская фигуристказанимает второе место после короткой программы в финале Гран-при среди юниоров.

Российская спортсменка получила за свое выступление 70,15 балла. Лидирует после короткой программы американка Алиса Лью (71,19).

Тройку лучших замыкает Ксения Синицына (69,40). Другие российские фигуристки Камила Валиева (69,02) и Виктория Васильева (68,08) занимают четвертое и пятое места соответственно.

Произвольные программы девушки представят 6 декабря.

Россияне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов показали лучший результат в короткой программе у юниорских спортивных пар в финале Гран-при по фигурному катанию — 68,80 балла.

На второй позиции — их соотечественники Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (66,64).

Третье место также заняли российские спортсмены — Диана Мухаметзянова и Илья Миронов получили 64,90 балла.

Другие российские пары Алина Пепелева / Роман Плешков и Юлия Артемьева / Михаил Назарычев занимают четвертое и пятое места соответственно.

Произвольные программы спортивные пары представят 7 декабря. 0