Елисеев — бронзовый призер спринта в Эстерсунде

Норвежский биатлониствыиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Пробежав один штрафной круг, Йоханнес показал результат 24 минуты 18,3 секунды.

Второе место занял его родной брат Тарьей Бе, который при идентичной стрельбе отстал на 19 секунд.

Замкнул тройку сильнейших Матвей Елисеев, захвативший лидерство после второй стрельбы. Впрочем, последний круг россиянин пробежал медленно, поэтому на финише проиграл лидеру 19,9 секунды.

Еще один россиянин Александр Логинов остановился в шаге от пьедестала.

Эстерсунд (Швеция). Кубок мира

Мужчины. Спринт. 10 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 24.18,3 (1 шт. круг)

2. Тарьей Бе (Норвегия) — отставание 19,0 (1)

3. Матвей Елисеев (Россия) — 19,9 (0)

4. Александр Логинов (Россия) — 27,1 (1)

5. Мартен Фуркад (Франция) — 27,9 (2)

6. Йоханнес Кюн (Германия) — 28,7 (2) 0