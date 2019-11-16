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    Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на этапе Гран-при России

    Прочие Фигурное катание
    Российская танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержала победу на этапе Гран-при России, который проходит в Москве.

    Виктория Синицина и Никита Кацалапов
    Виктория Синицина и Никита Кацалапов

    По итогам двух прокатов россияне набрали 212,15 балла.

    Второе место заняли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (207,64), третье — испанцы Сара Уртадо и Кирилл Халявин (185,01).

    Россияне Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов заняли шестое место (172,93), а Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин — девятое (164,64).

    Благодаря этой победе Синицина и Кацалапов обеспечили себе участие в финале Гран-при, который пройдет в Турине с 5 по 8 декабря.

    Гран-при по фигурному катанию
    5-й этап. Москва. Танцы на льду. Итоговое положение

    1. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 212,15
    2. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 207,64
    3. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 185,01
    4. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) — 178,70
    5. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 175,43
    6. Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов (Россия) — 172,93
    7. Марджори Лажо — Захари Лага (Канада) — 169,90
    8. Аделина Галявиева — Луи Торон (Франция) — 164,79
    9. Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин (Россия) — 164,64
    10. Жасмин Тессари — Франческо Фиоретти (Италия) — 154,44 0

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