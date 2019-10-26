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    Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Мексики», Квят девятый

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    Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации 18-го этапа чемпионата «Формулы-1» — «Гран-при Мексики».

    Макс Ферстаппен
    Макс Ферстаппен

    Вторым и третьим стали гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Себастьян Феттель. Лидер общего зачёта Льюис Хэмилтон примет старт с четвёртой позиции.

    Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал девятым.

    Квалификация была прервана из-за аварии Валттери Боттаса («Мерседес»). Гонщик разбил свой болид на последнем повороте. Он показал шестой результат, но, возможно, стартует с пит-лейна.

    Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация

    1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.14,758
    2. Шарль Леклер («Феррари») — +0,266
    3. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,412
    4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,504
    5. Александер Албон («Ред Булл») — +0,578
    6. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,580
    7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,256
    8. Ландо Норрис («Макларен») — +1,564
    9. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,711
    10. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,828

    Не прошли в третий сегмент:

    11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.16,687
    12. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1.16,885
    13. Даниэль Риккардо («Рено») — 1.16,933
    14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.16,967
    15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.17,269

    Не прошли во второй сегмент:

    16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.18,065
    17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.18,436
    18. Ромен Грожан («Хаас») — 1.18,599
    19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.18,823
    20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1.20,179 0

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