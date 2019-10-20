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    Степанова и Букин стали вторыми на Гран-при в Лас-Вегасе после победы в произвольном танце

    Прочие Фигурное катание
    Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин стали вторыми на «Гран-при» в Лас-Вегасе. Российский дуэт победил в произвольном танце, а в сумме двух программ набрал 206,57 балла.

    Александра Степанова и Иван Букин
    Александра Степанова и Иван Букин

    Победили американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Третье место заняли представители Канады Лоранс Фурнье Бодри и Николай Соренсен.

    Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро с результатом 181,82 балла стали пятыми. Еще один тандем из России, Софья Шевченко и Игорь Еременко, оказался на восьмой строке (167,148).

    Фигурное катание. Лас-Вегас (США). «Гран-при». Skate America. Танцы

    Произвольный танец

    1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 124,66

    2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 124,58

    3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 118,36

    4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 114,39

    5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 110,64

    6. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 110,14

    7. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 105,05

    8. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 99,72

    Итог

    1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 209,55

    2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 206,57

    3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 197,53

    4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 191,01

    5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 181,82

    6. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 180,55

    7. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 173,03

    8. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 167,148:35 0

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