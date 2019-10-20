Степанова и Букин стали вторыми на Гран-при в Лас-Вегасе после победы в произвольном танце

Победили американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Третье место заняли представители Канады Лоранс Фурнье Бодри и Николай Соренсен.
Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро с результатом 181,82 балла стали пятыми. Еще один тандем из России, Софья Шевченко и Игорь Еременко, оказался на восьмой строке (167,148).
Фигурное катание. Лас-Вегас (США). «Гран-при». Skate America. Танцы
Произвольный танец
1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 124,66
2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 124,58
3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 118,36
4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 114,39
5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 110,64
6. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 110,14
7. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 105,05
8. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 99,72
Итог
1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 209,55
2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 206,57
3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 197,53
4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 191,01
5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 181,82
6. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 180,55
7. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 173,03
8. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 167,148:35 0