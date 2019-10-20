Степанова и Букин стали вторыми на Гран-при в Лас-Вегасе после победы в произвольном танце

Российский танцевальный дуэтстали вторыми на «Гран-при» в Лас-Вегасе. Российский дуэт победил в произвольном танце, а в сумме двух программ набрал 206,57 балла.

Победили американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Третье место заняли представители Канады Лоранс Фурнье Бодри и Николай Соренсен.

Россияне Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро с результатом 181,82 балла стали пятыми. Еще один тандем из России, Софья Шевченко и Игорь Еременко, оказался на восьмой строке (167,148).

Фигурное катание. Лас-Вегас (США). «Гран-при». Skate America. Танцы

Произвольный танец

1. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 124,66

2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 124,58

3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 118,36

4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 114,39

5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 110,64

6. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 110,14

7. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 105,05

8. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 99,72

Итог

1. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 209,55

2. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 206,57

3. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Соренсен (Канада) — 197,53

4. Оливия Смарт/Адриан Диас (Испания) — 191,01

5. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Россия) — 181,82

6. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 180,55

7. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 173,03

8. Софья Шевченко/Игорь Еременко (Россия) — 167,148:35 0