Ласицкене претендует на звание спортсменки года по версии IAAF

Российская прыгунья в высотуноминирована на звание спортсменки года по версии IAAF, сообщает пресс-служба организации.

Ласицкене одержала победу на минувшем мировом первенстве по легкой атлетике в Дохе и стала трехкратной чемпионкой мира.

Также 26-летняя спортсменка в 2019 году победила на чемпионате Европы в помещении, который проходил в Глазго, а также выиграла Бриллиантовую лигу.

Помимо Ласицкене на звание лучшей спортсменки года также претендуют кенийки Беатрис Чепкоеч (бег на 3000 метров с препятствиями), Бриджит Косгей (марафон) и Хеллен Обири (бег на 5000 м), представительница Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (бег на 100 м), британка Катарина Джонсон-Томпсон (семиборье), голландка Сифан Хассан (бег на 1500 м, 5000 и 10 000 м), немка Малайка Михамбо (прыжки в длину), американка Далила Мухаммад (бег на 400 м с барьерами), легкоатлетка из Бахрейна Сальва Ейд Нассер (бег на 400 м) и венесуэлка Юлимар Рохас (тройной прыжок). 0