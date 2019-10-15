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    Ласицкене претендует на звание спортсменки года по версии IAAF

    Легкая атлетика
    Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене номинирована на звание спортсменки года по версии IAAF, сообщает пресс-служба организации.

    Мария Ласицкене
    Мария Ласицкене

    Ласицкене одержала победу на минувшем мировом первенстве по легкой атлетике в Дохе и стала трехкратной чемпионкой мира.

    Также 26-летняя спортсменка в 2019 году победила на чемпионате Европы в помещении, который проходил в Глазго, а также выиграла Бриллиантовую лигу.

    Помимо Ласицкене на звание лучшей спортсменки года также претендуют кенийки Беатрис Чепкоеч (бег на 3000 метров с препятствиями), Бриджит Косгей (марафон) и Хеллен Обири (бег на 5000 м), представительница Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (бег на 100 м), британка Катарина Джонсон-Томпсон (семиборье), голландка Сифан Хассан (бег на 1500 м, 5000 и 10 000 м), немка Малайка Михамбо (прыжки в длину), американка Далила Мухаммад (бег на 400 м с барьерами), легкоатлетка из Бахрейна Сальва Ейд Нассер (бег на 400 м) и венесуэлка Юлимар Рохас (тройной прыжок). 0

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