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    Ласицкене призвала руководства ВФЛА и Шляхтина уйти в отставку

    Легкая атлетика
    Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отреагировала на заявление главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина, который ранее заявил, что у него «ровные отношения» со спортсменкой, но не с ее окружением.

    Мария Ласицкене
    Мария Ласицкене

    Ласицкене написала в Instagram следующие пять пунктов:

    «1. У нас никогда не было никаких отношений с господином Шляхтиным, а уж тем более ровных. По сути, мы впервые пообщались лишь в январе 2017 года (через год после его назначения), когда я раскритиковала его за неинформированность в том, что происходит в ВФЛА. У меня не могут быть ровные отношения с человеком, который после моего прыжка на 2.03 подошел и отговаривал меня ехать на зимний чемпионат Европы в Белграде. Мотивируя это тем, что я там буду одна... На тот момент я уже не выступала на международных стартах полтора года

    2. Советую господину Шляхтину перестать сваливать свой "профессионализм" на членов моей семьи или команды. Я таких вещей не потерплю. Позиция всей моей команды — руководство ВФЛА должно уйти в отставку.

    3. Лично я не жду никаких призовых от ВФЛА, так как эта организация ни разу не отмечала наши предыдущие золотые медали. Федерация абсолютно никак не поддерживает чистых атлетов (речь не о деньгах), но с радостью рассказывает, как оплатила долги или адвокатов за тех, кто нарушил антидопинговые правила.

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    • 4. Высказывания главы ВФЛА о том, что с людьми, отсидевшими за допинг (не воспринимайте на свой счет те, кому не дали допуск, но кто чист) команда в Дохе была бы еще сильнее, в принципе не укладываются в моей голове. Это неуважение к чистым атлетам. О какой смене культуры он говорит? Я не против выступления этих спортсменов, я — за правильно расставленные акценты и приоритеты в работе федерации. На данном этапе и в нынешней ситуации это должна быть молодежь.

    5. Я не собираюсь встречаться и что-то обсуждать с господином Шляхтиным. Моя позиция давно уже четко обозначена», — говорится в сообщении. 0

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