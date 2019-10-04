Медведева выиграла турнир Shanghai Trophy

Российская фигуристкастала победительницей международного турнира Shanghai Trophy.

Лидировавшая после короткой программы Медведева показала второй результат в произвольной (119,62 балла) и набрала в итоге 191,78 балла.

Второе место заняла Элизабет Турсынбаева из Казахстана (186,09), третье — Лим Ын Су из Южной Кореи (184,64).

Фигурное катание. Shanghai Trophy. Шанхай, Китай

Женщины. Итоговое положение

1. Евгения Медведева (Россия) — 191,78.

2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 186,09.

3. Лим Ын Су (Южная Корея) — 184,64.

4. И Кристи Лен (Гонконг) — 153,20.

5. Чэнь Хун И (Китай) — 146,65.

6. Роберта Родегейро (Италия) — 127,85. 0