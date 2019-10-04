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    Медведева выиграла турнир Shanghai Trophy

    Фигурное катание
    Российская фигуристка Евгения Медведева стала победительницей международного турнира Shanghai Trophy.

    Евгения Медведева
    Евгения Медведева

    Лидировавшая после короткой программы Медведева показала второй результат в произвольной (119,62 балла) и набрала в итоге 191,78 балла.

    Второе место заняла Элизабет Турсынбаева из Казахстана (186,09), третье — Лим Ын Су из Южной Кореи (184,64).

    Фигурное катание. Shanghai Trophy. Шанхай, Китай
    Женщины. Итоговое положение

    1. Евгения Медведева (Россия) — 191,78.
    2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 186,09.
    3. Лим Ын Су (Южная Корея) — 184,64.
    4. И Кристи Лен (Гонконг) — 153,20.
    5. Чэнь Хун И (Китай) — 146,65.
    6. Роберта Родегейро (Италия) — 127,85. 0

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