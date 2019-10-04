Медведева выиграла турнир Shanghai Trophy

Евгения Медведева
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Лидировавшая после короткой программы Медведева показала второй результат в произвольной (119,62 балла) и набрала в итоге 191,78 балла.
Второе место заняла Элизабет Турсынбаева из Казахстана (186,09), третье — Лим Ын Су из Южной Кореи (184,64).
Фигурное катание. Shanghai Trophy. Шанхай, Китай
Женщины. Итоговое положение
1. Евгения Медведева (Россия) — 191,78.
2. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 186,09.
3. Лим Ын Су (Южная Корея) — 184,64.
4. И Кристи Лен (Гонконг) — 153,20.
5. Чэнь Хун И (Китай) — 146,65.
6. Роберта Родегейро (Италия) — 127,85. 0