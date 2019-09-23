ВАДА: из базы данных Московской лаборатории удалены положительные результаты

Глава комитета Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по соответствиюобъяснил, в чём состоит несоответствие двух баз данных Московской антидопинговой лаборатории, оказавшихся в распоряжении ВАДА.

Один вариант предоставил информатор и бывший глава лаборатории Григорий Родченков, второй был официально передан Россией в начале 2019 года по условиям восстановления статуса РУСАДА.

По мнению комитета Тейлора, в последнем варианте базы удалена информация о некоторых положительных пробах.

«Были положительные результаты, которые удалены. Вопрос — почему. Мы дадим России шанс всё объяснить», — приводит слова Тейлора The New York Times.

На объяснения России дано три недели. Комитет Тейлора соберётся 23 октября, чтобы решить, рекомендовать ли исполкому ВАДА объявить о несоответствии РУСАДА.

Если исполком согласится, то дело будет оперативно передано в Спортивный арбитражный суд для вынесения окончательного решения.

Тейлор порекомендовал России «вытащить кролика из шляпы», чтобы избежать новых санкций, которые ВАДА обязано будет наложить, согласно новым правилам.

На прошлой неделе журналист немецкого ARD Хайо Зеппельт рассказал о возможных манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории.

По информации The Telegraph, Россия может пропустить Олимпиаду-2020, если нарушения подтвердятся. 0