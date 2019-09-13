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    Хованцев покинет пост старшего тренера мужской сборной России

    Биатлон
    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что Анатолий Хованцев спокойно отреагировал на тот факт, что в новом сезоне не будет являться старшим тренером национальной команды.

    Анатолий Хованцев
    Анатолий Хованцев

    Место Хованцева займёт тренер резервной сборной Сергей Белозёров. За Хованским останется должность главного тренера сборной России.

    «Мы просто разделили две должности, теперь Анатолий Николаевич сможет больше внимания уделять резерву, контролю за выполнением методик во всех сборных, они продолжат работать под его контролем.

    Как мы и планировали, мы рассчитываем на него как минимум до Олимпийских игр. На это решение он отреагировал нормально», — цитирует Драчёва ТАСС.

    Ранее Хованцев работал в тренерских штабах сборных Украины, Эстонии и Финляндии. Сборную России специалист возглавил в 2018 году. 0

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