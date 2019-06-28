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    Россия завоевала одно золото за седьмой день Европейских игр

    Олимпизм
    Сборная России записала в свой актив девять наград за седьмой день Европейских игр в Минске.

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    У россиян одна золотая медаль и восемь бронзовых.

    В общем медальном зачете сборная России занимает первое место с 81 наградами (33 золотые, 16 серебряных и 32 бронзовые).

    Второе место занимают хозяева Игр — сборная Белоруссии. У белорусов 59 медалей (21 золотая, 14 серебряных, 24 бронзовые). На третьем месте команда Италии — 27 медалей (10 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых).

    Европейские игры-2019 проходят в Минске с 21 июня по 1 июля. 0

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