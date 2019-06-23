Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр-2019

возглавляет медальный зачет Европейских игр-2019, которые проходят в Минске, после второго дня соревнований.

В активе у российской сборной 39 медалей: 19 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых.

На втором месте в медальном зачете — сборная Белоруссии, на третьем — сборная Украины.

Медальный зачет Европейских игр-2019

1. Россия — 39 (19-10-10)

2. Белоруссия — 34 (10-9-15)

3. Украина — 17 (5-6-6)

4. Грузия — 16 (5-3-8)

5. Италия — 10 (4-3-4)

6. Бельгия — 5 (3-1-1)

7. Франция — 5 (3-0-2)

8. Израиль — 4 (2-2-0)

9. Болгария — 9 (1-4-4)

10. Голландия — 6 (1-4-1)

Европейские игры-2019 продлятся до 30 июня. 0