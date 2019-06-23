Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр-2019

Дина Аверина
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В активе у российской сборной 39 медалей: 19 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых.
На втором месте в медальном зачете — сборная Белоруссии, на третьем — сборная Украины.
Медальный зачет Европейских игр-2019
1. Россия — 39 (19-10-10)
2. Белоруссия — 34 (10-9-15)
3. Украина — 17 (5-6-6)
4. Грузия — 16 (5-3-8)
5. Италия — 10 (4-3-4)
6. Бельгия — 5 (3-1-1)
7. Франция — 5 (3-0-2)
8. Израиль — 4 (2-2-0)
9. Болгария — 9 (1-4-4)
10. Голландия — 6 (1-4-1)
Европейские игры-2019 продлятся до 30 июня. 0