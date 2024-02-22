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    «Эдмонтон» выглядит фаворитом в матче с «Бостоном»?

    «Эдмонтон» — «Бостон». Ставка (к. 2.20), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 22 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Бостон»
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    «Эдмонтон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 22 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Эдмонтон» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Воскрешенный «Эдмонтон» старается вернуть тот невероятный хоккей, который был у клуба Ноблоха до перерыва на звездный уик-энд

    Последние матчи: Не сказать, что результаты упали катастрофически, но поражения стали случаться гораздо чаще. Однако в двух последних матчах были одержаны победы, а количество шайб дотянуло до двузначного значения (10).

    Травмированные игроки: В данный момент клубу из Альберты не могут помочь Клефбом и Смит. Швед мучается с плечом уже не первый сезон.

    Общий тонус клуба: Можно не сомневаться, что игра против «Бостона» подарит поклонникам обоих клубов массу эмоций.

    «Бостон»

    Турнирное положение: Сильный «Бостон» уступил пальму первенства в своей конференции. Хотя ещё месяц назад это казалось несбыточным событием.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: «Брюинз» проиграли практически все, что было можно с начала февраля, но в последнем поединке против «Далласа» клубу Монтгомери удалось выцарапать победу в овертайме.

    Травмированные игроки: У «Брюинз» не могут играть Пойтрас, Лауко и Лучич. Для последнего предстоящая игра могла стать принципиальной, поскольку в свое время Милан выступал за «Эдмонтон».

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    Общий тонус клуба: Игра с «Эдмонтоном» будет битвой равных соперников с примерно одинаковыми возможностями.

    Статистика для ставок

    • «Эдмонтон» не проигрывает дома на протяжении восьми последних матчей

    • «Бостон» выиграл у «Эдмонтона» три последних гостевых поединка

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.20, на ничью — 4.69, на гостей — 2.88.

    Прогноз: Больше шансов победить в этом матче у хозяев.

    Альтернативный прогноз: Матч получится упорным, поэтому овертайма практически не избежать.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.20.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

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