«Эдмонтон»
Турнирное положение: Воскрешенный «Эдмонтон» старается вернуть тот невероятный хоккей, который был у клуба Ноблоха до перерыва на звездный уик-энд
Последние матчи: Не сказать, что результаты упали катастрофически, но поражения стали случаться гораздо чаще. Однако в двух последних матчах были одержаны победы, а количество шайб дотянуло до двузначного значения (10).
Травмированные игроки: В данный момент клубу из Альберты не могут помочь Клефбом и Смит. Швед мучается с плечом уже не первый сезон.
Общий тонус клуба: Можно не сомневаться, что игра против «Бостона» подарит поклонникам обоих клубов массу эмоций.
«Бостон»
Турнирное положение: Сильный «Бостон» уступил пальму первенства в своей конференции. Хотя ещё месяц назад это казалось несбыточным событием.
Последние матчи: «Брюинз» проиграли практически все, что было можно с начала февраля, но в последнем поединке против «Далласа» клубу Монтгомери удалось выцарапать победу в овертайме.
Травмированные игроки: У «Брюинз» не могут играть Пойтрас, Лауко и Лучич. Для последнего предстоящая игра могла стать принципиальной, поскольку в свое время Милан выступал за «Эдмонтон».
Общий тонус клуба: Игра с «Эдмонтоном» будет битвой равных соперников с примерно одинаковыми возможностями.
Статистика для ставок
- «Эдмонтон» не проигрывает дома на протяжении восьми последних матчей
- «Бостон» выиграл у «Эдмонтона» три последних гостевых поединка
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.20, на ничью — 4.69, на гостей — 2.88.
Прогноз: Больше шансов победить в этом матче у хозяев.
Альтернативный прогноз: Матч получится упорным, поэтому овертайма практически не избежать.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.20.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.